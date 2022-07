Alfred Hitchcock – Vertigo in uscita su console a settembre

Microids ha annunciato la data di uscita di Alfred Hitchcock – Vertigo, che dopo essere approdato su Steam sul finire dell’anno scorso, sta ora per vedere la luce anche su console.









Sviluppato da Pensulo Studios, questo thriller liberamente ispirato all’omonimo film di Alfred Hitchcock narra la storia di Ed Miller, uno scrittore uscito indenne da un incidente d’auto nel Brody Canyon, in California. Anche se non è stato trovato nessuno all’interno del rottame dell’auto, Ed insiste sul fatto che stava viaggiando con la moglie e la figlia. Traumatizzato da questo evento, comincia a soffrire di forti vertigini e attraverso la terapia cercherà di scoprire cosa è realmente accaduto in quel tragico giorno.

Alfred Hitchcock – Vertigo sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch dal prossimo 27 settembre sia in formato digitale che fisico. A tal proposito è stata svelata anche una Limited Edition che include non soltanto una copia del gioco, ma anche un artbook di 48 pagine e la colonna sonora originale composta da Juan Miguel Martín Muñoz.