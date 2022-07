Minecraft non implementerà NFT e tecnologie blockchain

Nonostante il crollo delle criptovalute e i conseguenti impatti su tutto ciò che concerne le tecnologie blockchain, si fa ancora un gran parlare degli NFT (per la felicità del nostro Marco Bortoluzzi). Mentre varie compagnie decidono di continuare a puntare sui cosiddetti non-fungible token, o di entrare per la prima volta in questo mercato, c’è chi decide di prenderne le distanze come Mojang. Lo studio svedese ha difatti annunciato che NFT e blockchain non si sposano con la visione di un sandbox quanto più inclusivo possibile, per questo Mojang ha deciso di metterli al bando sui server di Minecraft.

“Nelle nostre linee guida spieghiamo in che modo i possessori dei server possono far pagare per l’accesso, ma tutti i giocatori dovranno poi avere accesso alle medesime funzionalità. Abbiamo scritto queste regole per far sì che Minecraft rimanga una community dove tutti gli utenti hanno accesso agli stessi contenuti,” si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del gioco. “Gli NFT, tuttavia, possono creare dei modelli che fanno leva su scarsità ed esclusione entrando in conflitto sia con le nostre linee guida che con lo spirito di Minecraft. Per far sì che i giocatori possano avere un’esperienza sicura e inclusiva, l’integrazione di tecnologie basate sulla blockchain non è permessa nel nostro client e sui server, né i contenuti in-game di Minecraft come mondi, skin, oggetti o mod possono essere utilizzati per creare asset digitali tramite blockchain.”

Mojang spiega altresì che l’implementazione di NFT si è in alcuni casi rivelato l’anticamera di meccanismi speculativi (se non del tutto fraudolenti) che sono in antitesi con lo spirito di Minecraft: “Gli NFT non sono uno strumento inclusivo per la nostra community e creano uno scenario che discrimina tra chi ha un determinato oggetto virtuale e chi non può averlo. La mentalità speculativa attorno agli NFT distoglie gli utenti dal giocare e incoraggia il profitto a ogni costo, ciò crediamo sia in contrasto con il successo a lungo termine e la felicità dei nostri giocatori.”

Si tratta dunque di una presa di posizione molto forte che presto avrà un impatto tangibile anche sulle linee guida di Minecraft, che sono in procinto di essere aggiornate per riflettere quanto appena riportato.