La chat vocale di Discord è in arrivo su console Xbox

Microsoft ha appena annunciato l’imminente implementazione della chat vocale di Discord sulle console della famiglia Xbox. Nell’immediato futuro non sarà più necessario utilizzare altri dispositivi, come uno smartphone o un PC, per comunicare con i propri amici o per partecipare alle chat vocali sui server Discord mentre si gioca su Xbox One e Xbox Series X|S.









L’implementazione è già disponibile da oggi in beta per alcuni utenti iscritti al programma Insider, mentre per il lancio vero e proprio della chat vocale di Discord sulle console della Casa di Redmond bisognerà attendere ancora un po’. In ogni caso, Microsoft fa sapere che l’arrivo di questa attesissima feature è ormai dietro l’angolo.