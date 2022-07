Ubisoft cancella Splinter Cell VR e Ghost Recon: Frontline

Ubisoft ha annunciato di aver cancellato quattro progetti in sviluppo: tra questi, due titoli non sono mai stati annunciati, mentre gli altri due sono Splinter Cell VR e il battle royale free-to-play Ghost Recon: Frontline.

Nel corso di un incontro con gli investitori, il responsabile finanziario di Ubisoft, Frederick Duguet, ha spiegato che la cancellazione di questi progetti si inserisce all’interno di una strategia volta a ridurre i costi così da spostare quante più risorse possibili sui giochi più grandi in sviluppo. Quali siano questi titoli in lavorazione non è al momento noto, ma vi ricordiamo che non solo Ubisoft sarà presente alla prossima Gamescom, ma il publisher ha anche in programma un evento digitale il 10 settembre in cui verrà svelato, tra le altre cose, il futuro di Assassin’s Creed.