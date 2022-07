Tre classici dell'era NES e SNES in arrivo su Nintendo Switch Online

Attenzione, retrogamer: ci sono tre nuovi classici dell’era NES e SNES in arrivo su Nintendo Switch Online. Come possiamo vedere nel video da poco pubblicato sul canale YouTube ufficiale, il servizio sta infatti per arricchirsi di Kirby’s Avalanche, Fighter’s History e Daiva Story 6 Imperial of Nirsartia.









Kirby’s Avalance, uscito originariamente nel 1995 su SNES e noto in Europa come Kirby’s Ghost Trap, vede l’adorabile creatura rosa impegnata a sconfiggere molti suoi storici avversari in una sfida che ricorda molto da vicino Puzzle Bobble, per arrivare a competere contro l’avversario finale: Re Dedede. Fighter’s History, uscito del 1994 su SNES, è un picchiaduro 2D dalla storia particolare: fu infatti soggetto di una causa da parte di Capcom per la sua somiglianza con Street Fighter II (e onestamente a giudicare dal video, la cosa non ci sorprende). Daiva Story 6 Imperial of Nirsartia risale invece addirittura al 1986, ed è uno sparatutto a scorrimento orizzontali che ci caccia nel bel mezzo di una guerra intergalattica. Ricordiamo che l’accesso a questi titoli richiede, oltre all’iscrizione a Nintendo Switch Online, anche il Pacchetto Aggiuntivo.