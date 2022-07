Zenless Zone Zero: rivelata la data d'inizio della prima beta

Curiosi di saperne di più su Zenless Zone Zero, il nuovo videogioco dei creatori di Genshin Impact? Allora sappiate che miHoYo ha in programma una prima fase di beta test (o ‘Tuning Test’) e che il suo inizio non è poi così lontano: il prossimo 5 agosto alle 3 di notte, per l’esattezza. Come possiamo leggere sul sito ufficiale, per avere una possibilità di essere selezionati sarà necessario avere un account Hoyoverse, andare al seguente link e compilare il modulo che ci sarà sottoposto. L’iscrizione al Tuning Test chiuderà il 27 luglio alle 16:59.

Questa prima beta di Zenless Zone Zero sarà disponibile sia su PC che iOS; tutti i progressi verranno cancellati al suo termine. MiHoYo non ha specificato quanto a lungo durerà questa fase di testing, ma ha promesso di fornire ulteriori informazioni in merito prossimamente.