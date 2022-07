MultiVersus: i prossimi personaggi sono LeBron James e Rick & Morty

Se in questi giorni state già prendendo parte alla Open Beta di MultiVersus, sappiate che Warner Bros ha già in serbo qualche sorpresa per voi. Durante il San Diego Comic Con il publisher ha infatti svelato che il 26 luglio, cioè al momento del lancio ufficiale del picchiaduro a piattaforme, il roster di lottatori si arricchirà della presenza di LeBron James. Se per caso vi state chiedendo cosa ci fa il cestista dei Lakers in un picchiaduro, sappiate che non è la sua prima scampagnata nel multiverso di Warner Bros.









Oltre a LeBron James, Warner Bros ha rivelato anche rivelato il prossimo duo che arriverà su MultiVersus: e cioè Rick & Morty. In maniera simile a quanto già fanno Tom & Jerry, è altamente probabile che i due scenderanno in campo come un’unica entità. Per il loro approdo sui campi di battaglia, però, ci sarà da aspettare qualche tempo: il loro arrivo è infatti previsto per l’inizio della Season 1.