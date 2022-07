Guerrilla staccherà la spina ai server di Killzone Shadow Fall e Mercenary

Guerrilla Games ha fatto sapere via Twitter che tra qualche giorno staccherà la spina ai server di tre videogiochi: oltre a Killzone Shadow Fall e lo spin-off Mercenary, anche RIGS: Mechanized Combat League sarà interessato dall’operazione di ritiro delle funzionalità online.

Ciò significa che dal 12 agosto, questa la data fissata dallo studio olandese, i server di questi tre titoli saranno inaccessibili, pertanto tutte le modalità di gioco online cesseranno di funzionare. Guerrilla precisa che le modalità di gioco single player che non richiedono l’accesso ai server continueranno a essere disponibili.

Killzone Shadow Fall è stato uno dei titoli di lancio di PlayStation 4, pubblicato a novembre del 2013, due mesi dopo l’uscita di Killzone Mercenary, apprezzabile sparatutto in soggettiva per PS Vita. RIGS: Mechanized Combat League è invece il più recente del lotto, essendo stato pubblicato nel 2016 per il visore PlayStation VR.