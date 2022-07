The Lord of the Rings: Gollum è stato rinviato di qualche mese

Nonostante poche settimane fa sia stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay con tanto di data di uscita, ora veniamo a sapere che The Lord of the Rings: Gollum è stato rinviato di alcuni mesi per permettere al team di sviluppo di migliorare il prodotto finale.

Il rinvio si è reso necessario proprio a causa dell’accoglienza piuttosto freddina riservata al gioco dopo la diffusione del gameplay. “Siamo impegnati affinché il nostro videogioco raggiunga le aspettative della community,” si legge nel comunicato congiunto di Nacon e Daedalic Entertainment. “Vogliamo che la storia di Gollum onori la visione originale di J.R.R. Tolkien.”

A questo punto non si conosce ancora la nuova data di uscita di The Lord of the Rings: Gollum, che dunque si farà attendere ancora qualche mese prima di fare capolino su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.