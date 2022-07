Roller Champions continuerà a essere supportato, assicura Ubisoft

Negli ultimi giorni si sono susseguiti rumor e indiscrezioni circa una possibile cancellazione, e dunque conseguente chiusura, di Roller Champions. Ora Ubisoft ha voluto assicurare tutti i giocatori che il suo titolo sportivo free-to-play uscito il mese scorso sulle principali piattaforme continuerà a essere supportato.

In un messaggio diffuso via Twitter, Ubisoft ha dichiarato che il team di sviluppo è al lavoro per modificare il gioco sulla base dei feedback ricevuti dagli utenti. Ciò significa che la durata della prima stagione intitolata “La febbre del sabato sera” è stata prolungata. Questa decisione è stata presa per permettere agli sviluppatori di apportare le modifiche richieste dalla community prima di dare il via alla stagione successiva. Il publisher ci tiene a precisare di avere molti nuovi contenuti in programma, i quali vedranno la luce con la nuova stagione.

Nessuna cancellazione, dunque, ma solo un rinvio dei prossimi contenuti per permettere al team di lavorare in serenità e correggere i problemi di Roller Champions.