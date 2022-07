Dark Souls 3: ripristino dei server dietro l'angolo?

È ormai da sei mesi che i server PC della serie Dark Souls sono offline a causa della scoperta di una loro grave vulnerabilità. A fine maggio, Bandai Namco aveva offerto un aggiornamento sulla stiuazione, specificando che le funzionalità online sarebbero state ripristinate gradualmente a partire dal capitolo più recente, cioè Dark Souls 3; il publisher non ha fornito però nessuna finestra temporale. Forse, però, potrebbe non volerci ancora molto perché i server tornino in vita. Il dataminer Lance MacDonald ha infatti segnalato come di recente il database Steam di Dark Souls 3 abbia ricevuto aggiornamenti non ancora pubblici. Dato che il titolo in questione non riceve patch ormai da qualche anno, sembra plausibile che questi interventi possano essere legati al ripristino dei server. Staremo a vedere.

Condividi con gli amici Inviare