Star Wars: il remake di Kotor sarebbe stato rinviato a tempo indefinito

Annunciato l’anno scorso da Lucasfilm Games e Aspyr Media, pare che il remake di Star Wars Knights of the Old Republic (Kotor per gli amici) non se la stia passando molto bene. Il giornalista Jason Schreier ha difatti riportato sulle colonne di Bloomberg che il progetto sarebbe stato rinviato a tempo indefinito.

Sembra che lo sviluppo sia in pausa dopo l’improvviso licenziamento di due figure importanti. Nello specifico, Aspyr Media avrebbe dato inaspettatamente il benservito sia all’art director che al design director. Il licenziamento sarebbe arrivato dopo che lo studio ha realizzato una versione dimostrativa del progetto rivolta agli addetti ai lavori. Sebbene questa demo sia stata accolta con favore dai detentori della licenza di Star Wars Kotor, pare che i manager dello studio non siano stati contenti della direzione intrapresa nel corso dello sviluppo.

Stando a quanto riportato da Schreier, al momento i lavori sarebbero in pausa e Aspyr Media starebbe cercando nuovo personale per far ripartire lo sviluppo. La stessa compagnia riterrebbe ora che il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic possa vedere la luce del sole nel corso del 2025, ma il futuro del progetto al momento sembra incerto.