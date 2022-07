PS VR2: Sony mostra l'interfaccia utente del suo visore

Attenzione, appassionati di realtà virtuale: Sony ha mostrato nuovi dettagli del visore PS VR2, presentato in via ufficiale lo scorso febbraio. Il produttore di hardware si è soffermato sull’interfaccia utente del suo nuovo headset, ponendo in evidenza in particolare due funzionalità: la visuale trasparente e l’area di gioco. La prima caratteristica, già adottata anche da altri prodotti simili, permette all’utilizzatore di vedere l’ambiente circostante senza bisogno di rimuovere il visore grazie alle telecamere anteriori integrate. Vale la pena segnalare che questa funzione non potrà essere utilizzata per effettuare registrazioni.

Le telecamere anteriori saranno importanti anche per un’altra funzione, cioè quella che ci permette di delimitare l’area di gioco. Mentre le telecamere scansioneranno l’area a noi circostante, i controller PS VR2 Sense ci serviranno ad evidenzare i confini. Se durante il gioco finiremo per superare questi confini, riceveremo un avvertimento; particolarmente utile per chi vuole evitare di sbattere addosso a muri, lampade, televisori, librerie e altri possibili pericoli per la sicurezza personale e la pacifica convivenza familiare.

Il visore PS VR2 includerà anche varie modalità accessorie. Tramite una telecamera HD PS5, per esempio, potremo utilizzare la modalità di trasmissione per riprenderci mentre giochiamo, e magari condividere le nostre prodezze con amici e conoscenti. La modalità VR permetterà di usufruire di contenuti di gioco in realtà virtuale con una vista a 360°, e formato video 4000×2040. Infine, nella Modalità cinema i giocatori possono visualizzare l’interfaccia utente e il sistema PS5, oltre a tutti i contenuti multimediali e i giochi non VR, su un grande schermo virtuale. Curiosi di sapere quando potrete mettere mani (e testa) sul PS VR2? La data d’uscita non è ancora stata rivelata da Sony, che però promette di condividere nuove informazioni in merito a breve. Incrociamo le dita.