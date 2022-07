Destroy All Humans! 2 Reprobed, il nuovo trailer mostra le location

THQ Nordic ha confezionato un nuovo trailer di Destroy All Humans! 2 Reprobed che mette in mostra le varie location presenti nel gioco, oltre a diverse sequenze di gameplay ad alto tasso di esplosioni.









Il remake di Destroy All Humans! 2, classe 2006, porterà nuovamente i giocatori in giro per il mondo, da Bay City ad Albion, da Tunguska a Takoshima e Solaris, da radere al suolo e conquistare in nome dell’impero Furon.

Destroy All Humans! 2 Reprobed sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal prossimo 30 agosto.