Games with Gold: ScourgeBringer guida la selezione di agosto

Microsoft ha annunciato la selezione di titoli in arrivo ad agosto nel programma Games with Gold, il quale offre alcuni titoli senza alcun costo aggiuntivo agli abbonati ai servizi Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.

I videogiochi di agosto saranno i seguenti:

Calico (Xbox One) – dal 1° al 31 agosto

(Xbox One) – dal 1° al 31 agosto ScourgeBringer (Xbox One) – dal 16 agosto al 15 settembre

(Xbox One) – dal 16 agosto al 15 settembre Saints Row 2 (Xbox 360) – dal 1° al 15 agosto

(Xbox 360) – dal 1° al 15 agosto Monaco: What’s yours is mine (Xbox 360) – dal 16 al 31 agosto

Ricordiamo, infine, che questi saranno gli ultimi mesi durante i quali il programma Games with Gold offrirà videogiochi per Xbox 360: da ottobre rimarranno solo i titoli per Xbox One.