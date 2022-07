Goat Simulator 3: un trailer ne annuncia la data di uscita

Annunciato in pompa magna lo scorso giugno, Goat Simulator 3 è ora provvisto di una data di uscita ufficiale che è stata svelata attraverso un nuovo trailer davvero fuori di testa.









“Siamo entusiasti di annunciare la data d’uscita di Goat Simulator 3! Non direi esattamente che siamo ‘orgogliosi’ di riportare le buffonate di Pilgor ai giocatori a novembre, ma è sicuramente quello che stiamo facendo,” ha dichiarato Santiago Ferrero, Creative Director presso Coffee Stain North. “E in quel periodo dell’anno non avrai comunque molte ragioni per uscire di casa: potresti anche giocare a un nuovo gioco di Goat Sim.”

Goat Simulator 3 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 17 novembre. È stata inoltre annunciata anche la speciale Goat In a Box Edition che comprende:

Contenuti fisici Copia del Gioco & Colonna sonora Confezione personalizzata Peluche Steelbook 3 Cartoline Poster reversibile

Contenuti digitali Pre-Udder Gear Remastered Skin & Gear: Old School Pilgor, MMO, GoatZ, Waste of Space, PayDay Colonna Sonora digitale 3D Printing Files (solo PC)