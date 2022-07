Resident Evil Village: in arrivo un aggiornamento per l'accessibilità

La novità più importante in arrivo su Resident Evil Village nel corso delle prossime settimane è sicuramente il DLC The Winters, ambientato sedici anni dopo la trama del gioco principale, ma non è certo l’unica. Capcom ha infatti reso noto tramite Twitter che rilascerà un aggiornamento gratuito volto a migliorare l’accessibilità del gioco. Verranno dunque introdotte:

Opzioni per i sottotitoli (dimensioni, colori, sfondo)

Indicazione a schermo di chi sta parlando

Closed captioning

Mirino sempre presente a schermo

L’aggiornamento arriverà su Resident Evil Village in contemporanea con la sopracitata espansione e con la Gold Edition, cioè il 28 ottobre. Ricordiamo che del titolo è in lavorazione anche un adattamento per PS VR2.