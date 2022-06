Resident Evil Village: vediamo il trailer della versione per PS VR2

Capcom ha ufficializzato di essere al lavoro su una versione per PS VR2 di Resident Evil Village che permetterà di giocare l’intera campagna in un ambiente di realtà virtuale.









La versione per PS5 del survival horror sarà infatti compatibile con il prossimo visore di Sony, dunque supporterà la risoluzione 4K HDR, l’audio 3D e il tracciamento oculare. Sarà poi possibile sfruttare i nuovi controller Sense per comandare indipendentemente ciascuna mano. Per esempio, sarà possibile eseguire azioni dinamiche, come aprire il fuoco mentre impugnamo un coltello con l’altra mano, o sparare con una pistola e una doppietta simultaneamente.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma Capcom fa sapere che prossimamente annuncerà data di uscita e prezzo di Resident Evil Village per PS VR2.