Il mistero di NieR: Automata è stato opera di un gruppo di modder

È infine stato svelato l’arcano mistero che da qualche giorno a questa parte tiene in sospeso la comunità di appassionati di NieR: Automata. Come vi avevamo raccontato pochi giorni fa, la diffusione di un video che mostrava un’area mai vista prima aveva causato un certo scompiglio fra i giocatori del titolo di Square Enix e Platinum Games, incerti se avere di fronte un elaborato scherzo o forse una nuova trovata di quel burlone di Yoko Taro (che in mezzo a tutto questo se n’è uscito dicendo che gli piacciono le salsicce e la birra).

Nelle ultime ore, però, il mistero è stato svelato dalla stessa persona che aveva dato il via a tutto quanto, e cioè l’utente noto come sadfutago. Come spiegato da Lance MacDonald, noto membro della comunità di fan di NieR: Automata, sadfutago ha infatti trasmesso una diretta in cui spiegava che la misteriosa chiesa era frutto del lavoro di alcuni modder, e ha ringraziato i giocatori per la passione con cui hanno seguito la faccenda. Forse qualcuno, trascinato dall’hype creatosi dietro a questo mistero, potrà trovare deludente la rivelazione: ma va ricordato che fino a questo momento l’introduzione di nuove aree in NieR: Automata tramite mod era ritenuta impossibile, il che rende questo reveal pregno d’importanza.