Steam: nuove regole per la presentazione dei giochi

A quanto pare, anche Steam ha deciso che è giunto il momento di fare le pulizie di… estate. Tramite un recente annuncio, il negozio digitale ha infatti presentato una serie di nuove linee guida per quanto riguarda le “Capsule”, cioè i banner dei singoli giochi con cui siamo abituati ad avere a che fare durante la navigazione. L’idea di Steam è quella di assicurare una presentazione del gioco che sia più chiara possibile, senza essere ostruita da elementi secondari, e ha dunque stabilito che questa Capsule non possono contenere:

Punteggi delle recensioni, che siano interne di Steam o di siti terzi;

Nomi, loghi o simboli di premi ricevuti;

Indicazioni di marketing (per esempio, “Scontato del 90%”)

Testo o immagini che promuovano un altro titolo, nemmeno se è appartenente allo stesso franchise

Testi vari ed eventuali.

Naturalmente, il nome del gioco non rientra in queste limitazioni. Steam ha anche deciso di permettere l’inclusione di testo che promuova aggiornamenti importanti o eventi stagionali; anche qui ci sono delle linee guida piuttosto stringenti, come la necessità di localizzare il testo nelle lingue supportate dal gioco e quella che le aggiunte al banner servano a promuovere solo nuovo contenuto. Le nuove regole di Steam si applicheranno a partire dal primo settembre.