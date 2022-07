What Remains of Edith Finch disponibile su PS5 e Xbox Series X|S

L’anticipazione ci era già arrivata qualche settimana fa, su cortesia dell’ente di classificazione taiwanese; ma è toccato all’Annapurna Interactive Showcase il compito di confermare ufficialmente l’arrivo di What Remains of Edith Finch su PS5 e Xbox Series X|S. Questa versione del gioco potrà contare su texture 4K e 60 frame al secondo, e sarà gratuita per chi già lo possiede su PS4 o Xbox One. Uscito originariamente nel 2017, What Remains of Edith Finch racconta la storia di una giovane che torna nella casa della sua famiglia, visitandone le stanze ormai da tempo abbandonate e raccontandone la storia. Sviluppato da Giant Sparrow, il titolo è ad oggi considerato uno degli esponenti meglio riusciti del genere delle avventure narrative.