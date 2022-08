Tencent sarebbe intenzionata ad acquistare più azioni di Ubisoft

Sembra che Tencent abbia intenzione di acquistare azioni di Ubisoft al fine di diventare l’azionista di maggioranza relativa, e dunque ottenere il controllo parziale della compagnia francese. La notizia è stata riportata dall’agenzia Reuters, che cita fonti con conoscenza diretta della qustione.

Stando alle notizie che stanno circolando in queste ore, al momento non è chiaro se Tencent abbia o meno intenzione di acquisire l’intera Ubisoft, ma alcune fonti parlano di un possibile acquisto del pacchetto azionario della famiglia Guillemot. La famiglia Guillemot al momento controlla la compagnia francese grazie al suo 15% di azioni, mentre Tencent ne possiede il 5%. Il restante 80% è frammentato in piccoli investitori ed è liberamente trattato sul mercato azionario. Sembra, inoltre, che il colosso cinese abbia intenzione di acquistare anche un parte delle azioni sul mercato.

In ogni caso, l’accordo tra Tencent e i Guillemot non sarebbe ancora stato finalizzato, tuttavia la compagnia cinese avrebbe fatto un’offerta non vincolante alla famiglia Guillemot che prevederebbe un prezzo per azione molto più alto di quello di mercato per escludere eventuali competitor. Si parla di un prezzo per azione pari a € 100, il 127% in più del valore di mercato che prima della diffusione della notizia si aggirava intorno ai € 42 (ora si avvicina ai € 50).

La situazione appare in evoluzione, tuttavia le intenzioni di Tencent nei confronti di Ubisoft sembrano piuttosto chiare.