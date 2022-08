Marvel's Spider-Man Remastered sarà compatibile con Steam Deck

Mancano pochi giorni all’uscita di Marvel’s Spider-Man Remastered su PC e i possessori di Steam Deck si stavano chiedendo già da un bel po’ se avrebbero potuto giocarci sui loro dispositivi. Ebbene, Insomniac Games ha confermato che il gioco sarà compatibile con la piattaforma portatile di Valve.

Intervenendo su Twitter, gli sviluppatori hanno fatto sapere che Marvel’s Spider-Man Remastered ha ottenuto la certificazione Steam Deck Verified, pertanto il gioco non avrà problemi a girare su tale dispositivo. Sarà dunque possibile esplorare New York e lanciare ragnatele in mobilità, ovunque vi troviate.

Voete sapere di più sulle caratteristiche della versione PC di Marvel’s Spider-Man Remastered? Qui trovate i requisiti e tutte le informazioni sulle feature di questa nuova edizione.