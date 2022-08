Un nuovo Fatal Fury / Garou è ufficialmente in lavorazione

SNK ha approfittato della cornice dell’EVO 2022 che si è tenuto lo scorso weekend per annunciare un nuovo Fatal Fury / Garou. Dopo più di venti anni dall’ultimo capitolo, quel Garou: Mark of the Wolves classe 1999, la compagnia giapponese ha fatto sapere di aver dato il via ai lavori su una nuova iterazione del franchise.









Oltre al teaser trailer che trovate qui in alto e all’immagine in calce all’articolo non sono state diffuse ulteriori informazioni, ma i fan della serie saranno in ogni caso felici di sapere che la saga del celebre picchiaduro sta per continuare. Possiamo comunque immaginare che ci vorrà un bel po’ prima che il prossimo Fatal Fury / Garou sia pronto, nel frattempo armiamoci di pazienza e attendiamo i prossimi dettagli.