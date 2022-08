Back 4 Blood: Children of the Worm sarà la prossima espansione

Sapete cosa non conosce mai tregua? No, non è solo il caldo estivo, ma anche le orde infinite di infetti di Back 4 Blood, che si preparano a tornare alla carica con l’espansione Children of the Worm! Andando un po’ a intuizione ci viene da pensare che sarà coinvolto un culto di qualche tipo, e infatti il teaser pubblicato sul profilo Twitter ufficiale include anche un quartetto di minacciosi nemici. Per fortuna, a venirci in aiuto nel nuovo atto della campagna (che arriva così a cinque capitoli), ci sarà anche un nuovo Cleaner: il buon Dan, soprannome “Profeta”. Ancora non sappiamo in cosa sarà specializzato, ma di sicuro quei baffi fanno l’invidia di tutta la redazione. Children of the Worm arriverà su Back 4 Blood il prossimo 30 agosto.

