Persona 4 Arena Ultimax si aggiorna con il rollback netcode

Atlus e Arc System Works hanno appena pubblicato un nuovo aggiornamento per Persona 4 Arena Ultimax che introduce il rollback netcode su PC e PlayStation 4.









Grazie a questa nuova feature, gli scontri online saranno più fluidi a prescindere dalla connessione degli utenti interessati. Il rollback netcode, infatti, serve ad abbattere i tempi di latenza attraverso un algoritmo che prevede gli input dei giocatori: nel caso in cui la previsione dovese risultare corretta, la partita prosegue in maniera fluida con tempi di latenza minimi; in caso contrario, la funzione applica il comando esercitato dall’utente in pochissimi frame.

Ricordiamo, infine, che Persona 4 Arena Ultimax è disponibile anche su Nintendo Switch, tuttavia questa versione non riceverà l’aggiornamento che introduce il rollback netcode. Volete saperne di più sul gioco? In tal caso vi rimandiamo alla nostra recensione.