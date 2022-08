Street Fighter 6: il nuovo trailer presenta Kimberly e Juri

In occasione dell’EVO 2022 che si è tenuto lo scorso weekend, Capcom ha presentato due dei personaggio che faranno parte del roster di Street Fighter 6: si tratta dell’inedita Kimberly e del volto noto Juri.









Kimberly è una ragazza prodigio che ama la cultura pop degli anni Ottanta, ma che vuole anche diventare una vera e propria ninja. Stando a quanto spiegato dagli sviluppatori, Kimberly potrà contare su uno stile di combattimento che unisce un’elevata mobilità e alcuni trucchi ninja con dei colpi che infliggono danni notevoli agli avversari che si fanno prendere alla sprovvista.

Juri, invece, è una vecchia conoscenza per gli appassionati della serie. Rispetto al passato, il suo costume è stato svecchiato e modificato in modo tale da essere maggiormente in linea con l’estetica di Street Fighter 6; inoltre Juri può anche sfoggiare una nuova acconciatura. Per quanto riguarda il suo moveset, questo è rimasto pressoché invariato rispetto alle precedenti iterazioni della serie, ma può anche disporre di alcune combo inedite.

Street Fighter 6 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S nel corso del 2023.