DOOM e Quake vengono riorganizzati nel negozio di Steam

Id Software ha di recente comunicato che intende riorganizzare la presentazione degli esponenti classici della serie DOOM e Quake. Nel corso degli anni, le due pregiate saghe di FPS hanno infatti ricevuto varie edizioni, aggiunte ed espansioni; per assicurarsi che la navigazione da parte degli utenti sia più chiara, lo studio ha deciso di consolidare l’offerta in meno titoli, senza però rimuovere nulla dal mercato. I cambiamenti in atto si possono riassumere così:

Ultimate DOOM cambierà nome diventando DOOM (1993) , senza altre modifiche.

cambierà nome diventando , senza altre modifiche. DOOM II , oltre al gioco base, includerà la versione Enchanced, i Master Levels e Final DOOM. Ciascuno di essi potrà essere avviato separatamente.

, oltre al gioco base, includerà la versione Enchanced, i Master Levels e Final DOOM. Ciascuno di essi potrà essere avviato separatamente. DOOM 3 includerà in un unico pacchetto, oltre al gioco base, anche l’espansione Resurrection of Evil e la BFG Edition. Chi già possiede il gioco base o la BFG Edition riceverà gratuitamente l’intero pacchetto.

includerà in un unico pacchetto, oltre al gioco base, anche l’espansione Resurrection of Evil e la BFG Edition. Chi già possiede il gioco base o la BFG Edition riceverà gratuitamente l’intero pacchetto. Quake II includerà anche le missioni add-on The Reckoning e Ground Zero, che potranno essere avviate separatamente.

includerà anche le missioni add-on The Reckoning e Ground Zero, che potranno essere avviate separatamente. Quake III Arena ci permetterà di ottenere anche Quake III Arena.

iD Software intende anche introdurre i seguenti bundle:

DOOM Classic Bundle. Sostiuirà il DOOM Classic Complete Bundle, e includerà DOOM (1993), DOOM II; DOOM 3 e DOOM 64. DOOM Franchise Bundle. Includerà DOOM Eternal Deluxe Edition, DOOM (2016), DOOM (1993), DOOM II, DOOM 3 e DOOM 64. Quake Collection Bundle . Includerà Quake, Quake II, Quake III Arena, Quake Live e Quake 4.



Infine, i seguenti titoli non appariranno più nelle nostre ricerche sul negozio di Steam, anche se naturalmente rimarranno nella nostra libreria, e con l’eccezione delle demo potranno essere acquistati come parte dei giochi sopra citati:

Quake II Demo

Quake III Arena Demo

Quake III Team Arena Demo

Quake III Team Arena

Final DOOM

Master Levels for DOOM II

Quake II Mission Pack: The Reckoning

Quake II Mission Pack: Ground Zero

DOOM 3: Resurrection of Evil

DOOM 3: BFG Edition

DOOM Classic Complete Bundle