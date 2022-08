Kirby's Dream Buffet: il nuovo trailer offre una panoramica del gioco

Dopo l’annuncio di poche settimane fa, è giunto il momento di tornare a vedere Kirby’s Dream Buffet. Nintendo ha infatti da poco rilasciato un trailer di presentazione, che ci espone più nel dettaglio le particolarità di questo party game. Affrontando un massimo di altri tre giocatori, dovremo portare il nostro Kirby a mangiare più fragole di tutti i suoi avversari, in tre modalità di gioco separate. La corsa (che non può fare a meno di ricordarci un altro gioco) ci porrà di fronte a un percorso a ostacoli costellato di pericoli, di delizione fragole e anche di imperdibili cibi speciali che possono fornire alla mascotte rosa poteri unici. Il minigioco ci vedrà impegnati a divorare più fragole possibile prima dello scadere del tempo. Terza e ultima modalità sarà la Battle Royale: qui, cacciare gli avversari al di fuori del livello ci permetterà di ottenere tutte le loro fragoline. E ci serviranno, perché sarà il Kirby più paffuto quello che alla fine verrà dichiarato vincitore!









In base ai nostri risultati sul campo, Kirby’s Dream Buffet ci permetterà di sbloccare ricompense di vario tipo, come addobbi estetici per Kirby e nuovi livelli. Il gioco uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 17 agosto.