The Chant: scopriamo il cast di questo nuovo horror cosmico

L’etichetta Prime Matter ha confezionato un breve video per presentarci il cast di attori che prestano voci e fattezze ai personaggi di The Chant, il nuovo horror cosmico in sviluppo presso Brass Token e in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.









Nel gioco troveremo Siobhan Williams che interpreta la protagonista Jessica Briar, invitata dalla sua amica Kim Mallari (Kira Clavell) a sbarcare sulla remota Glory Island per un ritiro spirituale. Kim non vede l’ora di prendere parte al ritiro da quando ne ha sentito parlare per la prima volta da Tyler Anton (interpretato da Adam Millard) in uno dei suoi seminari. Da quando è diventata una studentessa di Tyler, si è sentita più viva che mai. È molto grata che Tyler le abbia permesso di invitare Jess a unirsi.

Hannah Wilson, interpretata da Emily Tennant, non prova altro che eccitazione al pensiero di accogliere i partecipanti al ritiro. Ha trascorso gli ultimi mesi come braccio destro di Tyler; mai prima d’ora aveva provato un tale senso di appartenenza. Maya Kalani (doppiata da Nicole Anthony) è sull’isola perché crede che questo ritiro sia il suo primo passo per affrontare le cicatrici del suo passato per trovare la vera guarigione. Nel suo peregrinare incontrò Tyler, il cui occhio acuto vide il suo dolore e la iscrisse al ritiro con facilità. Incarna uno spirito e un’energia speciali. Da quando è entrato in contatto con Tyler, Sonny Sonti (Praneet Akilla) ha deciso di incanalare la sua energia (e un po’ di ricchezza familiare) verso la sua visione per aiutare a promuovere Prismic Science e creare un movimento. Questa è la sua occasione per trovare un significato più grande e lasciarsi alle spalle uno schema di promesse non mantenute e autodistruzione.

Ricordiamo che The Chant sarà disponibile entro fine anno, ma ancora non sappiamo di preciso in che data.