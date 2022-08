MultiVersus: la Season One prenderà il via ad agosto

Ottime notizie per i giocatori di MultiVersus: pare infatti che il rinvio della Season One annunciato qualche giorno fa non sia stato poi così consistente. L’aggiornamento per il platform fighter di WB Games e Player First Games arriverà infatti il 23 agosto. Piatto forte di questa nuova stagione di contenuti sarà sicuramente Morty, il nuovo lottatore che arriverà in contemporanea con la patch.

L’avventurono giovane non sarà però l’unica novità della Season One; è previsto l’arrivo anche del suo degno compare Rick, una nuova modalità classificata e tanti, tanti cosmetici. Gli sviluppatori hanno in ogni caso chiarito che “nuove modalità e contenuti saranno distribuiti lungo tutta la durata della stagione”, quindi non tutto arriverà il 23 agosto. Ulteriori informazioni su quali sorprese attendono gli appassionati di MultiVersus saranno condivise nel corso dei prossimi giorni.