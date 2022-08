Annunciato il Disney & Marvel Games Showcase, si terrà a settembre

In occasione del prossimo D23 Expo che si terrà all’inizio di settembre, la compagnia di Topolino ha annunciato che terrà il suo primo Disney & Marvel Games Showcase. In quell’occasione verranno presentati nuovi videogiochi e verranno svelati ulteriori dettagli sui titoli noti in arrivo su PC, console e mobile.

Potremo dunque aspettarci novità da Disney & Pixar Games, Marvel Games, Lucasfilm Games, e 20th Century Games. Oltre ad annunci di nuovi videogiochi, dunque, scopriremo informazioni aggiuntive su titoli quali Disney Dreamlight Valley, Marvel’s Midnight Suns, e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Inoltre, l’evento sarà l’occasione per dare un primo sguardo al prossimo videogioco su licenza Marvel di Skydance New Media.

Segnaliamo, infine, che il Disney & Marvel Games Showcase verrà trasmesso in diretta streaming su YouTube e Twitch a partire dalle 22:00 di venderdì 9 settembre.