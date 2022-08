Xbox One: le vendite sarebbero meno della metà di quelle di PlayStation 4

Da molti anni ormai, dal 2016 per la precisione, Microsoft non diffonde più i dati di vendita delle sue console, dunque dei vari modelli di Xbox One e delle più recenti Xbox Series X e Series S. Grazie a dei documenti ufficiale depositati dalla stessa Casa di Redmond, però, veniamo a sapere che le vendite di Xbox One sarebbero di molto inferiori rispetto a quelle della diretta concorrente, PlayStation 4.

Nel corso del procedimento portato avanti dall’antitrust brasiliano in seguito all’acquisizione di Activision Blizzard, pur senza diffondere i dati precisi, Microsoft ha ammesso (via The Verge) che Xbox One ha venduto meno della metà delle PS4 piazzate da Sony. Conoscendo la base installata di PlayStation 4, che al momento conta 117,2 milioni di console vendute, possiamo desumere che Microsoft abbia piazzato meno di 58 milioni di Xbox One dal novembre del 2013 a oggi.

Dal momento che la produzione di tutti i modelli di Xbox One è cessata all’inizio dell’anno, possiamo immaginare che molto difficilmente la base installata tenderà a crescere significativamente in futuro. Ne frattempo, nel corso dello stesso procedimento, Microsoft ha accusato Sony di pagare gli sviluppatori per non far arrivare determinati videogiochi sul Game Pass.