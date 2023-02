Gli sviluppatori di Red Hook Studios sono lieti di annunciare che Darkest Dungeon II, il loro tetro gioco di ruolo di esplorazione a turni, uscirà dall’accesso anticipato su Epic Games Store e verrà pubblicato in versione 1.0 su Epic e Steam l’8 maggio.









Darkest Dungeon II è stato presentato in accesso anticipato sull’Epic Games Store a ottobre 2021 e da allora è stato regolarmente aggiornato con nuovi contenuti. Come si evince dalla nostra anteprima, il successore dell’acclamato Darkest Dungeon amplia l’idea di partenza con grafiche 3D e una nuova dinamica di viaggio a bordo della diligenza, puntando a ottimizzare l’esperienza senza sacrificarne la complessità. In attesa dell’uscita in versione 1.0, Red Hook ha ancora in cantiere alcuni aggiornamenti importanti, uno dei quali arriverà molto presto.

Chi fosse interessato a toccare con mano quali orrori minacceranno la sanità mentale dei poveri protagonisti di Darkest Dungeon II può approfittare da oggi fino al 13 febbraio di una demo su Steam ed Epic Games Store.