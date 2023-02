Pacific Drive torna a mostrarsi in un nuovo trailer di gameplay

Ironwood Studios ha confezionato un nuovo trailer di gameplay di Pacific Drive, il survival con visuale in prima persona a tema fantascientifico per PC e PS5.









In Pacific Drive ci troveremo ad analizare una misteriosa anomalia a bordo di una station wagon che dovremo attrezzare con varie strumentazioni scientifiche, ma per farlo sarà necessario avventurarsi nella cosiddetta Olympic Exclusion Zone, l’area colpita dall’anomalia. Durante le nostre scorribande avremo modo di recuperare materiali da utilizzare per riparare o migliorare la vettura, ma dovremo anche indagare sull’anomalia cercando di non rimanere coinvolti negli eventi inspiegabili da essa generati.

Pacific Drive non ha ancora una data di uscita definitiva, ma sappiamo che sarà disponibile su PC (Steam) e PS5 nel corso del 2023.