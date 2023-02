The Division 2: l'ultimo fix non permette ai dev di aggiornare il gioco

Ubisoft Massive è alle prese con un problema piuttosto complesso che ha costretto gli sviluppatori a rinviare a tempo indeterminato qualsiasi aggiornamento di The Division 2.

La scorsa settimana, infatti, il team aveva annunciato un primo rinvio della prossima stagione di The Division 2 al fine di risolvere alcune piccole criticità sul fronte della localizzazione dell’update. Mentre risolvevano questo problema, però, gli sviluppatori hanno di fatto rotto il sistema di generazione delle build necessario a compilare e distribuire gli aggiornamenti: per questo motivo non è possibile pubblicare alcun update finché il sistema non viene ricostruito da zero.

Ubisoft Massive fa sapere che non è possibile nemmeno estendere la stagione di The Division 2 attualmente in corso, dal momento che per farlo bisognerebbe creare un aggiornamento ad hoc, cosa impossibile a causa della situazione appena esposta. Gli sviluppatori si scusano per i disagi e chiedono agli utenti di portare pazienza mentre il team continua a lavorare senza sosta alla risoluzione di questo problema.