2K ha rivelato oggi il roster completo di WWE 2K23, con 100 delle migliori Superstar disponibili al lancio: ecco qui l’elenco completo, mentre qui trovate l’ultimo video intitolato Your Time is Now.

Il piatto forte del roster di WWE 2K23 è rappresentato dalle Superstar che debuttano per la prima volta nel roster di WWE 2K, come Cody Rhodes, Bron Breakker, Alba Fyre, Cora Jade e il fenomeno musicale mondiale Bad Bunny.

Le leggende della WWE preferite dai fan, tra cui la Cover Superstar John Cena, The Undertaker, Hulk Hogan, “Macho Man” Randy Savage, Stone Cold Steve Austin e The Rock, sono state rivelate insieme alle Superstar più popolari di oggi come Roman Reigns, Sami Zayn, Becky Lynch, Bianca Belair e Rhea Ripley. I fan storici della WWE e quelli meno stagionati sicuramente avranno un sacco di personaggi con cui riprodurre sui loro schermi tutto lo spettacolo del wrestling. WWE 2K23 sarà disponibile dal 17 marzo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.