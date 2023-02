SEGA annuncia C-Smash VRS per PlayStation VR2

Ricordate il teaser di qualche settimana fa? Ebbene, ora SEGA ha annunciato ufficialmente C-Smash VRS per PlayStation VR2.









Cosmic Smash torna così in una nuova incarnazione pensata appositamente per la realtà virtuale. Questa la descrizione del gioco presente sul PlayStation Store: “Immagina di allenarti nella disciplina sportiva più all’avanguardia, sentendo ogni tua terminazione nervosa percepire gli stimoli ma rilassarsi allo stesso tempo, mentre il tuo corpo e la tua mente diventano tutt’uno con la musica e le grafiche mozzafiato. Sarà un’esperienza davvero immersiva.”

C-Smash VRS offrirà un’esperienza di gioco in solitaria e la possibilità di giocare con altre persone in carne e ossa nelle modalità cooperativa e competitiva. Potrà inoltre contare su una colonna sonora originale composta da DJ Ken Ishii (Rez Infinite) e Danalogue (The Comet is Coming, Soccer 96).

C-Smash VRS sarà disponibile nel corso del 2023 ma è ancora sprovvisto di una data di uscita definitiva. Sappiamo, però, che una demo verrà pubblicata il prossimo 23 marzo.