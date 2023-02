Big Ambitions: trailer e data dell'Accesso Anticipato

Dopo Startup Company nel 2020, lo studio danese Hovgaard Games si prepara a tornare sotto i riflettori con un gestionale ancora più ambizioso non solo di nome ma anche nelle intenzioni: Big Ambitions. Ecco il trailer con la data di lancio dell’Accesso Anticipato:









Big Ambitions sarà disponibile in Accesso Anticipato a partire dal 10 marzo su Steam. Gestionale/simulazione in cui avremo modo di modellare New York City a nostro piacimento, in Big Ambitions non ci si limiterà a una sola attività ma potremo creare un impero che si estende in tutta la città: che si decida di gestire una caffetteria accogliente o di acquistarne in tutta New York, bisognerà iniziare dalle stalle prima di arrivare alle stelle. Si avrà inoltre totale libertà creativa su come ideare e gestire il proprio impero: dalla scelta della location perfetta per la prima attività, alla realizzazione della planimetria e del mobilio per la quinta.

Mentre l’attività crescerà insieme alle nostre ambizioni, la gestione del tempo, della salute e delle attività giornaliere sarà essenziale finché non si giungerà al punto in cui bisognerà decidere come spendere i frutti del proprio successo. Che siano degli appartamenti da ristrutturare, ammobiliare e abitare o le migliori macchine sportive, si può avere ogni cosa in città… a patto di avere abbastanza successo, chiaramente.

Jonas Hovgaard, fondatore e CEO, rivela che “sin dall’inizio avevamo paura che la nostra volontà di ridefinire il genere della simulazione d’affari fosse troppo ambiziosa. Dopo numerosi test e riscontri positivi dai nostri sostenitori, siamo fiduciosi di annunciare la data di lancio dell’accesso anticipato di Big Ambitions, una rivoluzione del genere della simulazione d’affari”.

Se sarà effettivamente rivoluzionario non è ancora dato saperlo, ci vorrà un po’ prima di scoprirlo: una volta uscito in accesso anticipato, Big Ambitions ci rimarrà per 8 – 12 mesi salvo imprevisti.