Con un tweet, Chad Grenier ha annunciato che, insieme ad alcuni ex sviluppatori che come lui hanno lavorato a franchise del calibro di Call of Duty, Titanfall e Apex Legends, hanno fondato il nuovo studio di sviluppo Wildlight Entertainment.

Sul sito ufficiale Wildlight Entertainment si autodefinisce “un nuovo studio di sviluppo completamente iper-focalizzato sulla creazione di universi di gioco grandi, audaci e originali, di qualità e dimensioni epiche. Abbiamo lavorato in silenzio su una nuova IP per un po’ di tempo e, anche se ci vorrà un po’ prima di poter dire di più, siamo oltremodo entusiasti di ciò che verrà”.

Sebbene i tempi non siano abbastanza maturi per avere notizie circa il loro primo progetto, Wildlight Entertainment potrebbe rivelarsi uno studio da monitorare con attenzione. Chad Grenier, ad esempio, ha lavorato a diversi Call of Duty e a entrambi i Titanfall, ma è stato anche Game Director di Apex Legends (a proposito: vi sta piacendo la nuova stagione del battle royal di Respawn?).

Probabilmente nei prossimi mesi ne sapremo di più, incrociamo le dita e speriamo che questi ragazzi ci stupiscano come la loro esperienza nel settore suggerisce.

