Baldur's Gate 3 in uscita ad agosto anche su PS5

Non avete un PC in grado di far girare il videogioco di ruolo di Larian Studios ma volete comunque giocarci? Niente paura, la compagnia belga ha appena annunciato che Baldur’s Gate 3 è in uscita anche su PS5. La versione per la console Sony supporterà il gioco cooperativo locale a schermo condiviso.









Oltre a svelare la data di uscita definitiva di Baldur’s Gate 3, che sarà disponibile anche su PC il 31 agosto prossimo, gli sviluppatori hanno presentato l’antagonista principale del gioco: il negromante Ketheric Thorm, interpretato dall’attore premio Oscar J.K. Simmons. “Ketheric è un uomo dalle ambizioni e motivazioni complesse, quindi sapevamo che per il doppiatore ci sarebbe servito un famoso attore caratterista che potesse donare un’interpretazione ricca di sfumature. Per questo abbiamo deciso di puntare su J.K. Simmons (Whiplash, Spider-Man). Una ripresa e sapevamo di aver fatto la scelta giusta,” ha dichiarato il direttore creativo di Larian, Swen Vincke.