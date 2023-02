Naruto: nuovo Ultimate Ninja STORM nel 2023

Bandai Namco Europe ha annunciato che, per festeggiare il 20esimo anniversario dell’Anime di Naruto, NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, il nuovo capitolo nella serie Ultimate Ninja STORM, sarà disponibile nel 2023. Il gioco arriverà per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.









Il prossimo episodio del celebre franchise avrà il più grande roster in un gioco di Naruto e includerà personaggi nuovi come Ashura e Indra Otsutsuki. NARUTO X BORUTO avrà una grafica allineata a quella dell’anime e battaglie dinamiche, con il supporto dei 60 fps su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

La modalità Storia del gioco includerà selezionati episodi della storia di Naruto che si focalizzano sul profondo legame tra Naruto e Sasuke. Inoltre, nel gioco sarà disponibile anche una storia originale.