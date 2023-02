Mortal Kombat 12 confermato per il 2023

Con un intervento durante una call con gli investitori, parlando della line-up del 2023 della compagnia il Vice Presidente di Warner Bros Discovery, Andrew Slabin, ha confermato che Mortal Kombat 12 è in fase di sviluppo e soprattutto che verrà pubblicato quest’anno. Ecco il video che sta rimbalzando su Twitter:

Here you go Brusk pic.twitter.com/GYqRd8CZt4 — Al¹³ (@Aluminum54) February 23, 2023

Come si può sentire nel video, Slabin afferma che “c’è molto in arrivo tra cui gli attesi Mortal Kombat 12 e Suicide Squad: Kill the Justice League, due giochi in uscita quest’anno con un potenziale commerciale molto ambizioso“. Al momento non abbiamo altre notizie sul gioco né dettagli, ma due certezze ci sono: tra non molto ne sapremo di più sull’appena confermato Mortal Kombat 12 e il 2023 sarà – salvo rinvii, ovviamente – un anno d’oro per tutti gli amanti dei picchiaduri vecchia scuola.

Quest’anno infatti arriveranno Mortal Kombat 12 e Street Fighter 6, senza contare che Tekken 8 che non ha ancora una data di uscita così come Project L, il promettente titolo di Riot Games. Che sia l’anno buono anche per loro?