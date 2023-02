Dopo un Accesso Anticipato lungo quasi quattro anni, Barotrauma è pronto a vedere la luce con la versione 1.0. Quando? Presto: il 13 marzo. Ecco il trailer per celebrare l’uscita del gioco:









Per chi non lo conoscesse, Barotrauma è un simulatore di sottomarino con elementi survival horror co-op 2D ispirato a giochi come FTL: Faster Than Light, Rimworld, Dwarf Fortress (ok la versione Steam, ma in questo nostro speciale trovate quella gratuita e molti altri titoli free) e Space Station 13.

Sviluppato da FakeFish/Undertow Games e distribuito da Daedalic Entertainment, il gioco associa fisica ragdoll e mostri marini alieni a lavoro di squadra e paura esistenziale nonché un’esperienza giocabile in single player o in co-op fino a 16 giocatori. Finalmente Barotrauma è pronto a lasciare l’Accesso Anticipato e mostrarsi a un pubblico – che fin qui l’ha accolto molto positivamente, tra recensioni Steam positive e grandi numeri: 2.5 milioni di giocatori – dopo anni di aggiornamenti e miglioramenti.