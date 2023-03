Pur non avendo convinto al lancio, come dimostra la nostra recensione, Fallout 76 ha continuato a dare segnali di vita più o meno intensi. L’ultimo è datato 28 febbraio 2023, ovvero in concomitanza con la pubblicazione dell’aggiornamento Invasione Mutante. L’update non ha solo integrato in gioco gli eventi pubblici mutati, ma ha anche dato il via alla Stagione 12 Rip Daring e Caccia al criptide e aggiunto diversi miglioramenti alle operazioni giornaliere. Ecco il trailer di Invasione Mutante:









Di seguito invece una panoramica più dettagliata sulle novità giunte in Appalachia con l’aggiornamento:

Eventi pubblici mutati: le mutazioni sono strani potenziamenti evolutivi che rendono i nemici ancora più letali. All’inizio di ogni ora, ci sarà un evento pubblico mutato. Un’icona indicherà che l’evento pubblico è mutato, mentre i normali eventi pubblici compariranno per il resto dell’ora. Gli eventi pubblici mutati includono condizioni come Camuffamento attivo (i nemici sono invisibili finché non vengono attaccati), Volatile (i nemici esplodono in punto di morte) e Pelle respingente (i danni inflitti ai nemici vengono riflessi sul giocatore). Le mutazioni aumentano il livello di sfida degli eventi pubblici, ma sopravvivere ha i suoi vantaggi. Completando gli eventi pubblici mutati, i giocatori otterranno bottino che comprende PE, oggetti leggendari, buoni del Tesoro o perfino un pacchetto Mutato contenente eventuali oggetti rari.

Miglioramenti per le operazioni giornaliere: degli alieni provenienti dai confini della galassia si sono fatti strada verso le operazioni giornaliere; i giocatori visiteranno anche tre nuovi luoghi nelle operazioni giornaliere, il Campidoglio, la sede della società mineraria Garrahan e la scuola superiore di Morgantown.

Inizia la stagione 12: RIP DARING E CACCIA AL CRIPTIDE: nella nuova stagione di Fallout 76, i giocatori si uniranno a un avventuroso cacciatore intento a stanare le prede più letali. Ciò gli permetterà di guadagnare S.C.O.R.E. per salire di grado e sbloccare nuove ricompense che spaziano dai materiali di consumo fino a valute ed elementi estetici.

Ricordiamo che Fallout 76 è disponibile su PC via Steam/Microsoft Store, PS4 e Xbox One.