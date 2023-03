Gravity Game Arise Co., Ltd. (con sede a Chuo-ku, Tokyo) ha fatto sapere che Alterium Shift, il JRPG sviluppato da Drattzy Games LLC e pubblicato sotto l’etichetta Gravity Indie Games, uscirà presto in Accesso Anticipato su Steam. Ecco il trailer ufficiale:









Dopo l’ottima risposta alla demo che trovate su Steam, rilasciata alla fine del 2022, l’imminente Accesso Anticipato porterà i giocatori ancora più lontano nel mondo di Alteria. Per chi non conoscesse il progetto, ricordiamo che Alterium Shift è un RPG indie ispirato ai JRPG più amati per SNES. Sviluppato da due amici (Mottzy e Drass_Ray) che vogliono condividere il loro amore per giochi come Chrono Trigger e FFVI con altri appassionati, fin dall’Accesso Anticipato Alterium Shift promette di accompagnarci in un’avventura capace di risvegliare antiche emozioni.