Nuverse, il publisher dietro il famoso card game MARVEL SNAP, ha fornito alcune indicazioni circa il suo nuovo progetto, Dragonheir: Silent Gods. Il nuovo RPG strategico è previsto per la seconda metà del 2023, ma non si sa ancora la data precisa. Ecco il trailer d’annuncio:









Dragonheir: Silent Gods è un RPG/strategico d’avventura AAA – così è stato descritto, nel comunicato stampa ufficiale – multiverso brulicante di mondi fantasy da esplorare e di storie da raccontare.

Sviluppato da SGRA Studio, un nuovo studio con sede a Shangai formato da veterani della gaming industry (nei CV si leggono franchise del calibro di Pokémon UNITE, Arena of Valor and Monster Hunter), Dragonheir: Silent Gods punta sui dadi, sulle boss fight, sulla costruzione del proprio party con cui lanciarsi all’avventura, su un’ambientazione high fantasy e sull’esplorazione non lineare di una mappa open world.

Dragonheir: Silent Gods è previsto per PC e sistemi mobile per la seconda metà del 2023.