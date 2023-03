The Wolf Among Us 2 rinviato al 2024

Proprio qui avevamo sottolineato come non ci fossero notizie da troppo tempo sul gioco. Bene, eccone una: Telltale Games ha rinviato al 2024 l’uscita di The Wolf Among Us 2, inizialmente previsto per quest’anno. Di seguito il post su Twitter dell’annuncio:

We’ve made the difficult decision to delay The Wolf Among Us 2 #TWAU2. To give more context, we spoke with IGN: https://t.co/afoCUHZwIy pic.twitter.com/KhrAfIrwYB — Telltale Games (@telltalegames) March 1, 2023

Come si legge nel comunicato, il rinvio di The Wolf Among Us 2 nasce dalla volontà di dare ai fan un sequel di qualità senza affidarsi al crunch: “Telltale ha cominciato a lavorare al gioco nel 2020 e siamo ancora determinati a raccontare la prossima storia di Bigby e del gruppo di Fabletown. La sofferta decisione è stata presa perché c’è bisogno di più tempo per dare ai fan il sequel che meritano e, allo stesso tempo, fare in modo che il team al lavoro sul gioco non ne risenta a livello di salute”.