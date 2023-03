Microsoft e Activision: acquisizione più vicina secondo un report

Stando alle indiscrezioni di stampa riportate dall’agenzia Reuters, l’antitrust dell’Unione Europea sarebbe propensa a fornire parere positivo in merito alla proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Sembra infatti che la Commissione Europea, la cui delibera in materia è prevista il prossimo 25 aprile, abbia intenzione di dare il suo benestare in seguito agli accordi presi da Microsoft nelle scorse settimane. Ci riferiamo principalmente agli accordi presi sia con Nintendo che con Nvidia per portare nel primo caso Call of Duty sulle console della Casa di Kyoto, e nel secondo tutti i titoli Xbox (dunque anche i futuri giochi di Activision) sul servizio di streaming GeForce Now. Un compromesso simile a quello firmato con Nintendo sarebbe stato proposto anche a Sony, che però sembra abbia rifiutato.

Ricordiamo che, sebbene la fonte sia autorevole, stiamo pur sempre riportando delle indiscrezioni non confermate. Per avere la certezza che l’acquisizione di Activision venga approvata dall’Unione Europea bisognerà attendere la fine di aprile. Inoltre, affinché Microsoft entri in possesso della compagnia sono necessari anche i benestare della FTC statunitense e dell’antitrust britannico.