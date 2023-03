Tunic arriva nei negozi fisici con la Deluxe Edition

Finji ha unito le forze con Fangamer per realizzare una Deluxe Edition di Tunic in formato fisico in arrivo nei negozi europei.

Questa versione includerà i seguenti contenuti:

una copia del gioco per console PlayStation o per Nintendo Switch;

12 adesivi;

un opuscolo illustrativo con i comandi e i bozzetti;

il libretto di istruzioni;

la mappa dell’Oltremondo e del Dungeon;

un codice per la colonna sonora digitale.

Da notare che l’iconico libretto di istruzioni, un oggetto molto importante anche all’interno del videogioco, sarà acquistabile separatamente al prezzo di € 24 tramite lo shop online di Fangamer. Entrambi gli oggetti, quindi la Deluxe Edition e il manuale di Tunic, saranno disponibili nel corso dell’estate.